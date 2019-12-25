В Петербурге проверили сливочное масло и нашли кишечную палочку и плесень

Из 14 образцов сливочного масла в магазинах Петербурга забраковали 10.

В магазинах Петербурга проверили качество сливочного масла. Из 14 исследованных образцов 10 не соответствовали установленным требованиям. В продукции обнаружили немолочные жиры, нарушения микробиологических и физико-химических показателей. Об этом сообщила организация "Общественный контроль".

В пяти образцах выявили жиры немолочного происхождения, причем в четырех из них молочный жир отсутствовал полностью. Еще пять продуктов не прошли проверку по микробиологическим и физико-химическим показателям.

У масла "Молснаб" содержание влаги достигло 24,5 % при допустимом значении не более 16 %. Доля жира составила 73,3 % вместо заявленных 82,5 %. Кроме того, количество дрожжей и плесени в продукте превысило норму в 29 раз.

В масле "Баба Валя" обнаружили кишечную палочку, а содержание дрожжей и плесени оказалось в 35 раз выше допустимого уровня. Также специалисты отметили прогорклый вкус продукта.

Несоответствия по жирнокислотному составу нашли еще в пяти образцах. В частности, в масле "Деревенские зори", приобретенном в сети "Магнит", выявили немолочные жиры, а содержание влаги составило 29,3 %. У масла "РЭП" из "Пятерочки" показатели каприновой и лауриновой кислот не соответствовали требованиям.

По данным "Общественного контроля", в торговых сетях также продавали спреды под видом сливочного масла. Продукты без молочного жира обнаружили в магазинах "Лента" и "Семишагофф".

Роспотребнадзор и Россельхознадзор объявили предостережения нескольким производителям. Деятельность ООО "Велда" суд приостановил на 30 суток. По информации организации, компания фактически прекратила работу.

Проверку прошли четыре образца: "Простоквашино", "LAPLANDIA" от "VIOLA", "Тысяча озер" и "ВкусВилл".

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Фото: pxhere.com