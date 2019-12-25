В Кремле прокомментировали гибель нижегородской журналистки Славиной

В Кремле прокомментировали гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что гибель журналистки — трагическое происшествие. Также чиновник принёс соболезнования родным Славиной. По его словам, деталями случившегося в Кремле не располагают.
Но обращаем внимание: губернатор Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что нет сомнений — губернатор разберётся с содержанием дела и сможет установить причины, которые довели женщину до самоубийства.
Ранее москалькова призвала тщательно разобраться в причинах смерти нижегородской журналистки.
Фото: pixabay.com
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