В Кремле призвали провести консультации СБ ООН по Сирии как можно скорее

Дмитрий Песков не стл говорить об оставшихся военных базах в Сирии.

Консультации Совета Безопасности при Всемирной организации по сирийской ситуации нужно провести как можно скорее для того, чтобы исключить проявления насилия на территории ближневосточной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что серьезно обеспокоены обстановкой, а позицию Москвы по вопросу разделяют во многих других странах мира и международных структурах. При этом эксперт отказался комментировать СМИ сведения о том, что часть гражданского населения из Латакии сейчас остается на территории российской военной базы.

По базам мы ничего не комментируем. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос, и главное сделать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные перестрелки зафиксированы в городе Джебла, где живут алавиты. Речь идет о представителях религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Башара Асада. Проведение консультаций в закрытом формате по Сирии ранее для общественности анонсировал первый заместитель постоянного представителя Москвы при ООН Дмитрий Полянский.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ