Дмитрий Песков призвал Украину дать ответ о ее намерениях относительно мирной повестки.

В Кремле рассказали что ожидают от американо-украинских переговоров, организованных на территории Саудовской Аравии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы призвал киевский режим определиться с тем, хочет ли он мира или нет. По мнению чиновника из Кремля, именно ответа на этот вопрос все мировое сообщество ожидает от Украине на предстоящем мероприятии в Саудовской Аравии.

Не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут США. А на самых разных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят - с этим очень важно и нужно определиться Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Никаких задач по срокам освобождения Курской области перед российскими военными не стоит.

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