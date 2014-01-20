Дмитрий Песков оценил активную деятельность ВС РФ в Курской и Сумской областях.

Никаких задач по срокам освобождения приграничной территории в Курской области перед российскими военнослужащими не стоит. Однако власти из Кремля не сомневаются, что российский регион будет очищен от украинских и иностранных боевиков, которые оккупировали ряд земель. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы прокомментировал СМИ активное наступление Вооруженных сил России в Курской и Сумской областях.

По Курской области: конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости