Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона

Дмитрий Песков напомнил о том, что военные выполняют цели, поставленные в ходе СВО.

В Москве объяснили, что ракетный удар по украинским энергетическим объектам не связан с заявлением французского президента Эмманюэля Макрона Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, было ли произошедшее сегодня ответом на предложение парижа о частичном перемирии. Спикер пояснил, что все атаки совершаются в рамках проводимой специальной военной операции.



Нет, мы не согласны с такой точкой зрения. Наши военные продолжают специальную военную операцию, в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия на Украине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон в интервью местному изданию Le Figaro заявил, что совместно с премьер-минстром Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, расположенной на украинской земле, которое продлилось бы по меньшей мере один месяц. Глава европейской страны добавил, что инициатива не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронтовой линии было бы сложно контролировать соблюдение такого режима перемирия.

Песков: диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ