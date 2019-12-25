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В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления
Сегодня, 12:47
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matveyvn

В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления

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Путин выразил поддержку "в этот непростой момент".

В Кремле пожелали президенту США Дональду Трампу скорейшего выздоровления, сообщили в пресс-службе. Соответствующую телеграмму американскому коллеге направил президент России Владимир Путин.

Отмечается, что он пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления и выразил поддержку "в этот непростой момент". Путин подчеркнул, что присущая президенту США жизненная энергия, оптимизм и бодрость духа позволят ему быстро справиться с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее лечащий врач Трампа рассказал о самочувствии президента.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, кремль, путин, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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