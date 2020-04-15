В Кремле пообещали оценить слова Кадырова об "античеченской" статье "Новой газеты"

Дмитрий Песков изучит слова Кадырова, сделанные в отношении публикации "Новой газеты".

В Кремле пообещали оценить слова Рамзана Кадырова об "античеченской" статье "Новой газеты". Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков рассказал, что глава государства не видел заявлений, сделанных главой Чечни в адрес журналистов. Представитель Кремля добавил, что изучит обращение Кадырова, после чего сможет обсудить ситуацию.

Напомним, что Кадыров резко высказался по поводу материала журналистки Елены Милашиной "Смерть от коронавируса — меньшее зло". В ней автор утверждает, что к местному населению власти относятся слишком жестко в виде введенных ограничений. Кадыров уверен, что читателям предоставили неверную информацию о распространении инфекции в регионе. Он опроверг заявление о том, что якобы сравнил зараженных людей COVID-19 c террористами. На самом деле "террористами" являются люди, которые нарушают режим самоизоляции.

Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией.

Фото и видео: Telegram/Рамзан Кадыров

