Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией

Он привал тех, кто не признаёт братство между ингушами и чеченцами, убираться "к (нецензурное слово) матери"

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за нецензурное высказывание в адрес противников соглашение о границе между двумя республиками — Чечнёй и Ингушетией. Он позволил его себе накануне — во время прямого эфира в Instagram.

Кадыров принёс извинения за фразу в адрес тех, кто не признаёт братство между ингушами и чеченцами, убираться "к (нецензурное слово) матери". Также глава республики сказал, что они "не братьями с чеченцами".

И здесь я должен извиниться за свои слова, - сказал Кадыров.

Но отметил, что не перед теми, в адрес кого они были сказаны. Кадыров извинился перед "уважаемыми людьми" - старейшинам Чечни и Ингушетии, а также перед муфтием республики, который находился в тот момент рядом с ним. Он заявил, что позволил себе резкое высказывание, когда "говорил про недругов".

Ранее Кадыров ответил Мишустину на требование открыть административные границы. Он заявил, что не собирается впускать лиц без прописки, так как из-за инфекции уже заболели десятки человек, и умерла одна женщина. При этом Кадыров уточнил, что транзитный и грузовой транспорт может передвигаться беспрепятственно.