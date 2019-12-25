Кадыров ответил Мишустину на требование открыть административные границы

Глава Чечни не собирается пускать в регион людей без прописки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался исполнить требование премьер-министра России Михаила Мишустина о снятии ограничений на передвижение между регионами. Пост глава Чечни опубликовал в своем Telеgram.

Он заявил, что не собирается впускать лиц без прописки, так как из-за инфекции уже заболели десятки человек, и умерла одна женщина. При этом Кадыров уточнил, что транзитный и грузовой транспорт может передвигаться беспрепятственно.

Глава Кабмина Михаил Мишустин 6 апреля напомнил главам регионов, что закрытие административных границ не входит в рамки их полномочий.