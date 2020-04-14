В Telegram-канале глава Чечни разобрал материал "НГ".

Рамзан Кадыров ответил на критику "Новой газеты". Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Чиновник прокомментировал материал под названием "Смерть от коронавируса - меньшее зло". По мнению главы Чечни, журналисты издания предоставили своим читателям недостоверную информацию о ситуации с распространением инфекции в республике. В частности, Кадыров опроверг сведения о том, что заболевших якобы можно приравнять к террористам. Политик заметил, что "террористами" можно считать жителей, которые нарушают режим самоизоляции.

Есть ли разница между тем, как "Новая" переврала мои слова, и что я сказал на самом деле? Есть! Читатели газеты, которые не имеют возможности перевести с чеченского смысл моих слов, обмануты журналистами прокомментировал спикер

По словам Кадырова, "Новая газета" могла выполнять чей-то заказ о негативной публикации в адрес Чечни. Он заметил, что журналистам пришлось "высасывать из пальца и чудить с переводом".

Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией.

Фото и видео: Telegram/Рамзан Кадыров