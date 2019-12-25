В Кремле подтвердили учения по отключению Рунета от Интернета

Учения проходили с 15 июня по 15 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают актуальными учения по отключению Рунета от глобальной сети. Об этом пишет агентство ТАСС.

По его словам, вопрос автономности российского интернета является очень острым в век санкционной политики.

Мы живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему, рассчитывая на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля отметил, в настоящее время также все актуальнее становится проблема киберпреступности и существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней.

Напомним, ранее издание РБК сообщило, что учение по отключению Рунета от глобальной сети состоялись с 15 июня по 15 июля. В учениях принимали участие крупные операторы связи. Официальные итоги будут подведены до конца лета текущего года, однако предварительно тестирование признали успешным.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон о внесудебном удалении данных, порочащих честь россиян.

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