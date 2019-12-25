В России одобрен закон о внесудебном удалении данных, порочащих честь граждан

Гражданин может подать заявление об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации. Прокуратура должна рассмотреть заявку в течение 15 дней.

Президент России Владимир Путин одобрил закон о внесудебном удалении данных, порочащих честь россиян. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В течение десяти дней со дня подачи заявления региональная прокуратура должна рассмотреть заявление. Затем будет составлено заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Генпрокурор России или его заместитель в течение пяти дней поверит обоснованность принятого решения. Затем, имея основания для удаления, генпрокурор обратится в Роскомнадзор с требованием удалить недостоверную информацию.

Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.

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