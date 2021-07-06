Во Франции начался Международный Каннский кинофестиваль

Всего на фестивале представят 24 картины.

На Лазурном побережье Франции стартовал 74-й Международный Каннский кинофестиваль. В прошлом году смотр отменили из-за пандемии коронавируса.

Многие участники фестиваля решили придержать свои фильмы до 2021 года. В этом году фестиваль проведут с соблюдением коронавирусных ограничений. Участников обяжут каждые 48 часов сдавать ПЦР-тесты или иметь сертификат о вакцинации. Сертификаты действительны только в том случае, если участник привит вакциной, разрешенной в ЕС. Число зрителей в зале будет строго ограничено, все должны сидеть на мероприятии в масках.

Участники Каннского фестиваля посмотрят 24 киноленты. Первым запланирован показ фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса. За главный трофей фестиваля поборются три российские картины: "Дело" Алексея Германа-младшего, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко.

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Видео: YouTube / CANAL+ Cinéma