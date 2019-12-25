Более трети россиян негативно относятся к запрету на ввоз части импортного продовольствия.

Россияне стали хуже относиться к продовольственному эмбарго. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа, которое есть в распоряжении РБК.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов. Подобное исследование проводили в 2014 году. Тогда о нем положительно отзывались 84% респондентов. Лишь 9% россиян отвечали, что скорее не одобряют это нововведение. В 2015 году процент положительных ответов на вопрос о продовольственном эмбарго снизился до 73%. Доля недовольных выросла до 20%. В 2021 году только 57% граждан посчитали, что ответные санкции имеют место быть. Еще 36% респондентов стали противниками ограничений. Остальные 7% затруднились ответить.

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