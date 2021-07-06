Во Франции пообещали ответить на российский закон о шампанском

Власти рассчитывают, что им удастся урегулировать ситуацию с помощью диалога.

Во Франции пообещали разобраться со скандалом вокруг закона о виноделии. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции.

Франция намерена защищать интересы своих производителей, касательно географических названий. Жан-Ив Ле Дриан считает, что российский закон может повлиять на предприятия. На данный момент закон анализируется на уровне вышестоящих инстанций. По словам министра, нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО) заставят Францию действовать.

Напомним, что 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России. После принятия закона, французские виноделы отказались называть "шампанское" "игристым вином". Дело в том, что во Франции "шампанским" называется только вино, которое произведено в провинции Шампань. Российский закон устанавливает другое – согласно документу, "шампанским" может называться только "российское шампанское".

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Видео: Twitter / LCP