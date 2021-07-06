Роботы "Яндекса" начнут доставлять еду в студенческие кампусы

Еду будут доставлять роверы – роботы-курьеры, с которыми можно будет взаимодействовать через приложение Grubhub.

"Яндекс" начал сотрудничать с американским сервисом доставки еды Grubhub. Компания предоставит сервису роботов для доставки еды в студенческие кампусы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Роботы способны работать автономно. Они станут частью платформы, которую Grubhub разработал специально для студенческих кампусов. Местные жители смогут оплатить заказ с помощью студенческой или преподавательской карты. Как только робот будет подъезжать к месту назначения, заказчик получит сообщение, а в приложении появится кнопка "Открыть крышку".

На данный момент Grubhub обслуживает свыше 250 кампусов на всей территории США. В некоторых из них роверы появятся в этом году. Как правило, роботы-курьеры предназначены для пешеходных зон. Они способны доставлять заказы туда, куда нельзя добраться на машине.

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