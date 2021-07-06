В Германии нашли самую древнюю неандертальскую статуэтку

По предположению ученых, ей насчитывается около 51 тыс. лет.

На севере Германии в саксонской пещере Айхорнхёле антропологи обнаружили самую древнюю неандертальскую статуэтку из оленьей кости. Об этом сообщил научный журнал Nature Ecology&Evolution.

Раскопки проводились под руководством профессора Геттингенского университета Томаса Тербергера. Статуэтка покрыта сложным геометрическим узором из двух наборов параллельных линий. Антропологи считают, что у неандертальцев были зачатки абстрактного мышления. Они создавали произведения искусства с символическим значением задолго до прихода кроманьонцев в Центральную Европу. Раньше ученые полагали, что человеческая культура и представления о потустороннем мире появились незадолго до перехода к оседлому образу жизни.

Тербергер и несколько антропологов изначально изучали территорию у входа в пещеру. Там им удалось найти несколько костей типичной фауны Центральной Европы. Речь шла о медведях, бизонах и большерогом олене. Ученые предположили, что животные умерли около 51 тыс. лет назад.

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Видео: ScienceAlert