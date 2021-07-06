В США создали робота-таракана, которого невозможно раздавить

Аппарат может передвигаться по лабиринтам и проникать в самые труднодоступные места.

Инженеры Калифорнийского университета создали робота-таракана, которого невозможно раздавить. Об этом пишет издание Tech Xplore.

Робот изготовлен из тонкого слоеного материала, который имеет возможность изгибаться и сжиматься при электрическом напряжении. Его нельзя раздавить даже под тяжестью 120 килограммов. Разработчики рассказали, что робота-таракана можно задействовать в спасательных операциях или при выявлении утечки газа. Им можно управлять с помощью электрического провода. Кроме того, учеными создан еще один аппарат, который может работать от батареи 19 минут на расстоянии до 31 метра.

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Видео: UC Berkeley