Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ

Толстой посчитал, что участники заседания принимали политизированные односторонние решения. Он подчеркнул, что это их право, но Россия в этом участвовать отказывается.

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Так он выразил протест в связи с нарушением регламента членами ассамблеи.

Следом за ним от участия видеоконференцию в Zoom покинул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он посчитал, что должен поддержать своего руководителя. Джабаров пояснил, что "последней каплей" стали неконструктивные резолюции, которыми начали "прикрывать" нарушение процедурных правил. По словам сенатора, одна из них затрагивала Белоруссию, "а другая внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер".

Российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

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