Россияне, которые возвращаются в страну должны будут сдать только один тест на коронавирус. Переболевшие или привитые смогут возвращаться в страну без прохождения процедуры.

Роспотребнадзор отменил тестирование для привитых от COVID-19 при въезде в Россию. Постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россияне, которые не болели COVID-19 или не сделали прививку, должны будут сдать тест в течение трех дней после прибытия в страну. Им разрешено выходить на улицу только после получения отрицательного ПЦР.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не потребуется. Текст постановления

Также в документе сказано, что граждане Таджикистана смогут посещать страну только с отрицательным тестом на коронавирус. Результат должен быть в приложении "Путешествуй без COVID". Раньше данное правило распространялось только на страны ЕАЭС. Осенью въезжать в Россию разрешат гражданам Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Молдавии.

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Фото: Piter.TV