Половина жителей Петербурга уже защитились от гриппа

В Ленобласти вакцинация идет медленнее.

Почти 52% жителей Санкт-Петербурга завершили вакцинацию против гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в городе на Неве привились 2,9 миллиона человек, включая 558,4 тысячи детей.

По данным ведомства, показатель охвата населения вакцинацией составил 51,8%. Самые низкие результаты зафиксированы в Адмиралтейском районе — 41,6%, в Петроградском — 44,9%, и на Васильевском острове — 45,8%.

В Ленинградской области темпы кампании оказались немного ниже. Там привились 792,3 тысячи жителей, из которых 201,9 тысячи — дети. Общий охват населения региона достиг 40,2%.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация остаётся основным способом профилактики гриппа и тяжёлых осложнений, особенно в осенне-зимний период. В ведомстве подчеркнули, что прививки формируют коллективный иммунитет и позволяют снизить нагрузку на медицинские учреждения в сезон роста заболеваемости.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)