В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву

Отмечается, что глава иранского МИД проведет переговоры с официальными лицами РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о визите главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, Аракчи прибыл сегодня, 17 апреля, с официальным визитом в столицу России. Он проведет переговоры с официальными лицами РФ. Также у главы иранского МИД будет возможность передать Путину послание от Верховного лидера страны.

Ранее Песков заявил, что Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине.

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