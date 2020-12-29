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Песков: Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине

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В Кремле рассказали о подробностях встречи, которая состоится в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о подробностях встречи Путина и эмира Катара, который посетит Москву с официальным визитом. Песков отметил, что стороны обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам.

Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, встреча, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии, эмир катара
Категории: Лента новостей, Новости России,

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