Песков: Путин и эмир Катара обсудят ситуацию на Украине

В Кремле рассказали о подробностях встречи, которая состоится в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Танив обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о подробностях встречи Путина и эмира Катара, который посетит Москву с официальным визитом. Песков отметил, что стороны обменяются мнениями по ситуации на Украине и региональным делам.

Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию.

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