Песков: пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию

Пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа о том, что Москва и Вашингтон близки к сделке. Песков отметил, что есть политическая воля двигаться в сторону соглашения.
Еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее в Кремле прокомментировали продление Трампом антироссийских санкций.
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