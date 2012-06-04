Песков: пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию

По его словам, "есть политическая воля двигаться в сторону соглашения".

Пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа о том, что Москва и Вашингтон близки к сделке. Песков отметил, что есть политическая воля двигаться в сторону соглашения.

Еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали продление Трампом антироссийских санкций.

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