  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:36
90
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию

0 0

По его словам, "есть политическая воля двигаться в сторону соглашения".

Пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа о том, что Москва и Вашингтон близки к сделке. Песков отметил, что есть политическая воля двигаться в сторону соглашения.

Еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали продление Трампом антироссийских санкций.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии