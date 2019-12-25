Дмитрий Песков посоветовал дождаться нового обращения президента, прежде чем его комментировать.

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу. Информацией с журналистами поделился пресс-секретарь России. Официальный представитель главы государства призвал дождаться выступления президента, прежде чем его комментировать.

Что касается обращения президента, то давайте дождемся, у президента на неделе много мероприятий ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов

Чиновник не стал комментировать возможность продления введенных правительством ограничений, связанных с распространением коронавируса по стране. Ранее губернаторы нескольких регионов заявили, что соответствующее постановление может быть принято Владимиром Путиным по итогам совещания с главами субъектов, которое запланировано на 28 апреля.

Лавров призвал все страны объединиться для борьбы с коронавирусом.