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В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу
Сегодня, 13:34
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lesjasap

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу

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Дмитрий Песков посоветовал дождаться нового обращения президента, прежде чем его комментировать.

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу. Информацией с журналистами поделился пресс-секретарь России. Официальный представитель главы государства призвал дождаться выступления президента, прежде чем его комментировать. 

Что касается обращения президента, то давайте дождемся, у президента на неделе много мероприятий

ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов

Чиновник не стал комментировать возможность продления введенных правительством ограничений, связанных с распространением коронавируса по стране. Ранее губернаторы нескольких регионов заявили, что соответствующее постановление может быть принято Владимиром Путиным по итогам совещания с главами субъектов, которое запланировано на 28 апреля.

Лавров призвал все страны объединиться для борьбы с коронавирусом.

Теги: владимир путин, дмитрий песков, коронавирус, кремль, обращение к нации
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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