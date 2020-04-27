Российский чиновник призвал отказаться от позиции "каждый сам за себя".

Сергей Лавров призвал все страны объединиться для борьбы с коронавирусом. Об этом чиновник рассказал во время онлайн-лекции для студентов МГИМО. Глава российского МИД подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала, что ни одна страна мира не способна самостоятельно выстоять в борьбе с эпидемиологической угрозой.

Никто не сможет отгородиться ни стенами, ни рвами от такого рода угроз. Попытка действовать "каждый за себя", попытка отсидеться в тихой гавани не сработает заявил Сергей Лавров

По данным главы МИДа РФ, от пандемии коронавируса примерно одинаково страдают все страны: и те, кто решил максимально закрыть сообщение с другими государствами, и те, кто ограничился более мягкими мерами.

Сергей Лавров добавил, что на данный момент "окончательное осмысление всей полноты последствий" правительствами стран еще не пришло. Основной вывод, которые чиновники могут вынести уже сейчас, касается того, что все страны находятся в тесной взаимосвязи во всех областях жизни. По словам чиновника, исключений из этого правила нет.

Лавров ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу.

Видео: Youtube/mgimo