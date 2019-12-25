Режим самоизоляции могут продлить до 11 мая.

Назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам "ТАССа" глава Волгоградской области Олег Кувшинников и глава Крыма Сергей Аксенов. Чиновники считают, что режим самоизоляции по стране может быть продлен президентом России до 11 мая.

Стоит отметить, что совещание с губернаторами регионов ВЛадимир Путин запланировал на 28 апреля. Предположительно именно во время данного заседания лидер страны может сделать заявление о продлении ограничений из-за распространения COVID-19.

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Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса в Крыме сообщил, что 28 апреля Владимир Путин будет слушать отчеты губернаторов по ситуации с коронавирусом. После того, как главы выскажутся, президент России сможет оценить обстановку и принять решение о необходимости продления ограничений на федеральном уровне.

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