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В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной

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Пескову задали вопрос о том, поступит российская сторона, если Украина сорвет переговоры в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Украиной. Об этом он рассказал журналистам.

Пескову задали вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные на 2 июня переговоры в Стамбуле. Он сослался на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором "все было абсолютно четко сформулировано" касательно продолжения переговорного процесса.

Ранее Песков ответил на критику Трампа в адрес Путина в соцсетях.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, переговоры, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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