В Кремле ответили на вопрос о "Мужском государстве"

Дмитрий Песков заявил, что этой проблемой должны заниматься правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля. Его слова передает "РИА Новости".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос должны решать правоохранительные органы.

Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующее заявление, то, конечно, органы отреагировать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о причастности нацдвижения "Мужское государство" к атакам на рестораны "Тануки". Представитель сети отметил, что сторонники "МГ" оставляли ложные сообщения о минировании ресторанов, а также пытались "уронить" официальный сайт "Тануки". Поводом для таких действий якобы послужила ЛГБТ-пропаганда на странице организации в социальной сети.

Ранее Правительство России запустило официальный Telegram-канал. На этой площадке будет регулярно появляться информация о значимых решениях правительства, отчеты о мероприятиях, а также о рабочих поездках председателя российского правительства Михаила Мишустина и вице-премьеров.

Фото: Pter.tv

