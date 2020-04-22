В Кремле ответили на сообщения о нехватке средств защиты для врачей. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал граждан не использовать информацию о нехватке средств защиты для медиков в некоторых клиниках для раскручивания "ситуации и истерик".
Чиновник отметил, что врачей всеми необходимыми средствами защиты должны снабжать областные Минздравы при помощи федерального центра.
Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он отметил, что сейчас по всей стране ведётся работа, чтобы устранить нехватку средств защиты для медиков и врачей — в первую очередь тех, которые напрямую работают с пациентами с коронавирусом. Песков добавил, что врачи и медперсонал должны доводить свои требования до руководства региональным здравоохранением.
Он посоветовал обращаться именно в Минздравы, а не в СМИ, так как "недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации". По словам пресс-секретаря, сейчас это недопустимо.
Ранее в Кремле отказались реагировать на обвал нефти.
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