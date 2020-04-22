Песков добавил, что врачи и медперсонал должны доводить свои требования до руководства региональным здравоохранением.

В Кремле ответили на сообщения о нехватке средств защиты для врачей. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал граждан не использовать информацию о нехватке средств защиты для медиков в некоторых клиниках для раскручивания "ситуации и истерик".

Чиновник отметил, что врачей всеми необходимыми средствами защиты должны снабжать областные Минздравы при помощи федерального центра.

Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что сейчас по всей стране ведётся работа, чтобы устранить нехватку средств защиты для медиков и врачей — в первую очередь тех, которые напрямую работают с пациентами с коронавирусом. Песков добавил, что врачи и медперсонал должны доводить свои требования до руководства региональным здравоохранением.

Он посоветовал обращаться именно в Минздравы, а не в СМИ, так как "недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации". По словам пресс-секретаря, сейчас это недопустимо.

Ранее в Кремле отказались реагировать на обвал нефти.