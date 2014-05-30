В Кремле отвергли информацию о планах России напасть на Украину

Ранее об этом заявил директор ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А прошлой неделе директор ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы собирается в январе-феврале напасть на Украину. По его версии, атака будет представлять из себя удары с использованием боевой авиации, а также артиллерийских и бронетанковых орудий. После этого с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию начнется вторжение воздушно-десантных сил РФ на территорию Украины.

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что есть нюанс, который необходимо понимать и правильно трактовать: средства массово информации США и Украины утверждают, что Россия готовится напасть на Украину. А Москва в свою очередь заявляет, что Киев планирует агрессию против ДНР и ЛНР.

Ранее министр обороны Украины назвал ПВО и береговую оборону страны "критически недоразвитой".

Фото: Piter.tv