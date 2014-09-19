Алексей Резников оценил контракт с Британией по поставке средств для ВМС Украины.

Министр обороны Украины назвал ПВО и береговую оборону страны "критически недоразвитой". Такое заявление глава профильного ведомства Алексей Резников в эфире местного телеканала ICTV. Чиновник подчеркнул, что сейчас Киев работает над проблемой и усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны. Спикер прокомментировал подписание страны соглашения с Лондоном о развитии украинских ВМС.

Небо и вода - это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты. В настоящее время уже предусмотрено его наполнение четырьмя контрактами. Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Эксперт объяснил журналистам о том, что зарубежные союзники пообещали Киеву предоставлять оценку потребностей ПВО Украины. После этого страна сможет самостоятельно развивать воздушную оборону. Сейчас Киев создает военно-морские базы в акваториях Азовского и Черного морей. Контракт с Великобританией также предполагает поставку восьми британских быстроходных ударных катеров Barzan.

Резников: НАТО в ситуации с Россией будет помогать Украине "на опережение".

Фото и видео: YouTube / ICTV

