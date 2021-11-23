Резников: НАТО в ситуации с Россией будет помогать Украине "на опережение"

Новый глава Минобороны Киева рассказал о переговорах с США и Великобританией.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что НАТО в ситуации с Россией будет помогать Украине и предпринимать необходимые экономические и политические шаги "на опережение" угрозы. Такую позицию чиновник высказал в эфире местного телеканала ICTV. Спикер оценил поведение Москвы около государственных территорий Киева, а также рассказал о проведенных переговорах с американской и британской сторонами.

Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран альянса и ЕС. Алексей Резников, украинский чиновник

резников подчеркнул, что у него была возможность встретиться не только с министром обороны США Ллойдом Остиным, но и с представителями Госдепартамента Вашингтона, местными сенаторами и конгрессменами. Во всех органах власти США прозвучала позиция о готовности подать РФ серьезные сигналы о том, что прямое вооруженное вмешательство на Украину и агрессия будет дорого стоить Москве.

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Фото и видео: YouTube / ICTV

