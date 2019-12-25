Москва не будет принимать критику поправок, которая поступает из иностранных государств.

В Кремле отреагировали на зарубежную критику поправок к Конституции. С заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не будет реагировать на критику поправок, которая поступает из иностранных государств. Он подчеркнул, что в Кремле знакомы с содержанием соответствующих заявлений, но не готовы на них реагировать.

Ранее Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции и отметил, что для укрепления страны и её институтов потребуется время. Глава государства отметил, что понимает тех граждан, которые проголосовали "против".