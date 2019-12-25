Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции и отметил, что для укрепления страны и её институтов потребуется время.
Глава государства отметил, что понимает тех граждан, которые проголосовали "против".
У нас еще много нерешенных проблем, это правда.
Владимир Путин, президент России
По его словам, люди в России всё ещё часто сталкиваются несправедливостью, с черствостью, с безразличием, "живут очень трудно и тяжело".
Путин заявил, что нужно оправдать доверие тех граждан, которые проголосовали за поправки в основной закон страны — именно для этого, считает он, создаётся расширенное правительство от муниципалитетов до президента.
Глава государства подчеркнул, что современная Россия пока что проходит стадию становления и только формируется.
Многое пока сделано на живую нитку
Ранее в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституции.
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