По его словам, люди в России всё ещё часто сталкиваются несправедливостью, с черствостью, с безразличием.

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции и отметил, что для укрепления страны и её институтов потребуется время.

Глава государства отметил, что понимает тех граждан, которые проголосовали "против".

У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Владимир Путин, президент России

По его словам, люди в России всё ещё часто сталкиваются несправедливостью, с черствостью, с безразличием, "живут очень трудно и тяжело".

Путин заявил, что нужно оправдать доверие тех граждан, которые проголосовали за поправки в основной закон страны — именно для этого, считает он, создаётся расширенное правительство от муниципалитетов до президента.

Глава государства подчеркнул, что современная Россия пока что проходит стадию становления и только формируется.

Многое пока сделано на живую нитку

Ранее в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституции.