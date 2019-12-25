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В Кремле посчитали триумфом итоги голосования по по поправкам в Конституции
Сегодня, 13:11
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matveyvn

В Кремле посчитали триумфом итоги голосования по по поправкам в Конституции

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Песков сказал, что спрогнозировать высокий интерес к голосованию по поправкам было легко.

В Кремле посчитали триумфом итоги голосования по по поправкам в Конституции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По сути, дефакто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

По его словам, спрогнозировать высокий интерес к голосованию по поправкам было легко, но высочайшие явку и уровень поддержки предсказать было очень сложно.

Ранее в ЦИК оценили обстановку проведения голосования по Конституции.

Теги: голосование по поправкам, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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