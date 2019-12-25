Песков сказал, что спрогнозировать высокий интерес к голосованию по поправкам было легко.

В Кремле посчитали триумфом итоги голосования по по поправкам в Конституции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По сути, дефакто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

По его словам, спрогнозировать высокий интерес к голосованию по поправкам было легко, но высочайшие явку и уровень поддержки предсказать было очень сложно.

Ранее в ЦИК оценили обстановку проведения голосования по Конституции.