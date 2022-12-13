В Кремле опровергли сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России

Информация о якобы запрете на выезд лиц мужского пола из России с 9 января является "уткой" и диверсией. Соответствующее заявление в ходе телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что подобные высказывания и слухи ранее распространило украинское министерство по обороне.
Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Ранее с тало известно о том, что группа депутатов Государственной Думы во главе со спикером нижней палаты парламента России Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение коллег соответствующую инициативу, согласно которой в стране будет предусмотрено введение уголовной ответственности за помощь и содействие диверсионной деятельности. такие действия со стороны нарушителей могут приравниваться к террористической деятельности, так как несут в себе задачу по разрушению экономической стабильности и обороноспособности государства.
Песков осудил зачинщиков беспорядков в Бразилии.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ
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