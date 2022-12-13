Песков осудил зачинщиков беспорядков в Бразилии

Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии, выступавших в поддержку экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также добавил, что Москва поддерживает нового бразильского лидера Лулу да Силву и действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность. Песков напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поздравлял своего коллегу с победой на выборах.
Ранее Песков заявил, что поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО.
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