Песков осудил зачинщиков беспорядков в Бразилии

Он также добавил, что Москва поддерживает нового бразильского лидера Лулу да Силву.

Россия осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии, выступавших в поддержку экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Москва поддерживает нового бразильского лидера Лулу да Силву и действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность. Песков напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поздравлял своего коллегу с победой на выборах.

Ранее Песков заявил, что поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО.

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