В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую встречу в Вашингтоне.

В Кремле оценили встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Владимира Путина. Дмитрий Песков заявил, что сам факт того, что главу МИД РФ принял президент - важен.

Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах прокомментировал спикер

Несмотря на отсутствие динамики в двусторонних отношениях, такие контакты важны. Напомним, что глава МИД прибыл в Вашингтон с личным визитом 10 декабря. Он встретился сначала с госсекретарем Майком Помпео, а затем с Дональдом Трампом. С президентом США Лавров общался около 45 минут в Овальном кабинете Белого дома. Глава Америки оказался доволен общением, о чем он написал в аккаунте в социальных сетях.

Фото: Twitter/Donald J. Trump

Видео: YouTube/ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia, The White House, PBS NewsHour