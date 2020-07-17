В пятницу, 17 июля, стало известно о том ,что в Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что отказ Украины от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе. Москву настораживают заявления Киева о неактуальности минского комплекса мер.
Песков заявил, что вносить поправки в соответствующий документ можно только при участии представителей самопровозглашенных республик.
Ранее мы сообщали о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Видео: YouTube / ИМЭМО РАН
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