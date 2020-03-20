Окончательные решения остаются за оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

В Кремле оценили открытое письмо по коронавирусу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что предложения из петиции учтут.

Но окончательные решения, по его словам, остаются за оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Да, безусловно, мы обратили внимание и уверены, что на это обратят внимание и в штабе, - сказал чиновник.

Песков добавил, что сейчас на два врача три мнения и ответственность несёт оперштаб. Непосредственную работу осуществляют те врачи и медики, который туда входят. И вся ответственность за решение, по мнению пресс-секретаря, на них.

Ранее общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News