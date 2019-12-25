  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Сегодня, 13:19
23
matveyvn

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

0 0

Песков назвал ситуацию в данном регионе беспрецедентной.

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске. С комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, полицейские во время работы на митингах учитывают специфику Хабаровского края. Сам Песков назвал ситуацию в данном регионе беспрецедентной, так как ни разу в истории России главу субъекта страны не обвиняли в самом тяжком преступлении — убийстве. Именно этим и обусловлена реакция хабаровчан, а также действия сотрудников ФСБ во время задержания Сергея Фургала.

Ранее Песков заявил, что Путин общается с Бегловым на регулярной основе.

Фото: Piter.tv

Теги: кремль, песков, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии