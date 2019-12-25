Песков заявил, что Путин общается с Бегловым на регулярной основе

В связи с этим "общение под камерами" не столь важно.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент РФ Владимир Путин не встретились в День Военно-морского флота в Северной столице. Однако градоначальник и глава государства и так общаются на регулярной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали "РИА Новости".

Песков отметил, что общение происходит "фактически на ежедневной основе", поэтому встреча "под камерами" не столь важна.

Владимир Путин посетил Главный Военно-морской парад, который прошел в Петербурге 26 июля. Также на параде были полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Праздник завершился праздничным салютом.

Фото: kremlin.ru