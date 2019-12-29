В Кремле объяснили слова Путина о претензиях на зарубежные активы экс-республик СССР

Отвечал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Путина "это не жалоба на жизнь", а конкретная проблема. Речь идет о перерегистрации советской загрансобственности.

- В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто, - сказал Песков.

Но не во всех, считают в Кремле.

- Но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась, - добавил пресс-секретарь.

Ранее о проблеме непереданных зарубежных активов заявлял Владимир Путин.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News