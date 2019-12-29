Путин заявил, что Россия выплатила все долги бывшего СССР в обмен на активы

Президент России Владимр Путин рассказал о том, что Россия выплатила все долги бывшего СССР. В том числе и за Украину, особо подчеркнул президент. Её долг составил 16 миллиардов долларов.
Путин сказал, что "весь мир был очень счастлив", когда Россия стала правопреемницей СССР. В 1993 году РФ согласилась выплатить долги бывших республик в обмен на их зарубежные активы.
- Мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые, вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства, нам так и не передали, - сказал президент.
Путин заявил, что Россия от некоторых стран не получила их до сих пор.
Ранее Лукашенко высказался по поводу интеграции Белоруссии и России.
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