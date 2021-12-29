В Кремле объяснили повышенное внимание властей к нелегальным мигрантам

Официальный представитель Кремля отметил, что руководство страны приветствует мигрантов. Однако, данная тема регулярно обсуждается на уровне высших инстанций.

Тема нелегальной миграции в России требует особого внимания в России. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта среда сопровождается повышенным уровнем преступности. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в пятницу, 18 февраля.

Журналисты спросили Пескова, связано ли внимание властей к теме нелегальной миграции и преступности в этой среде с тем, что участились инциденты с их участием. Официальный представитель Кремля отметил, что руководство страны приветствует мигрантов. Однако, данная тема регулярно обсуждается на уровне высших инстанций. По словам Пескова, это совершенно естественно.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин высказался по теме нелегальной миграции на заседании коллегии МВД. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев запланировал совещание по ситуации в Уральском федеральном округе. Темой встречи станет ситуация в сфере миграции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил о прозрачности военных учений на территории России.

Фото: kremlin.ru