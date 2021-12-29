Песков заявил о прозрачности военных учений на территории России

Тренировкам предшествует целая серия уведомлений, которые по различным каналам отправляются в другие страны.

В Кремле назвали регулярным и прозрачным процесс учений и тренировочных запусков баллистических ракет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По мнению властей, эти процессы не должны ни у кого вызывать опасений. Тренировкам предшествует целая серия уведомлений, которые по различным каналам отправляются в другие страны. Как отметил официальный представитель Кремля, все эти процессы четко регулируются.

И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также сегодня Песков упомянул, что нельзя обсуждать гарантии безопасности, не учитывая интересы всех.

Фото: pexels