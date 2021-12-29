Песков: нельзя обсуждать гарантии безопасности, не учитывая интересы всех

Песков ещё раз напомнил о неделимости безопасности. Он подчеркнул, что "это как раз тот самый тезис", которого придерживается Россия в данном вопросе.

Обсуждение вопросов всеобщей безопасности не должны игнорировать мнение отдельных стран. Об этом выступая перед журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он запросил гарантии безопасности для страны, не уступающие предлагаемым государствам – членам НАТО. Песков ещё раз напомнил о неделимости безопасности. Он подчеркнул, что "это как раз тот самый тезис", которого придерживается Россия в данном вопросе.

Напомним, что Зеленский обратился к представителям западных стран с просьбой предоставить Украине систему гарантий, которая не уступала бы той, которую предлагают страны НАТО. Украинский лидер настаивал на принятии "глобального документа по безопасности".

Ранее мы сообщили, что Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе по Азовскому морю.

Фото: kremlin.ru