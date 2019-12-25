Цель снизить в два раза уровень бедности отсрочили с 2024 года до 2030.

В Кремле объяснили отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира. Комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, корректировки в национальный план развития пришлось внести из-за неблагоприятной международно-экономической конъюнктуры. Так, например, цель снизить в два раза уровень бедности отсрочили с 2024 года до 2030. Цель попасть в пятёрку сильнейших экономик мира также в перечень не вошла.

Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что цели, которые ставит перед собой руководство, должны быть реалистичными и достижимыми.

Ранее в Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием, адресованное Помпео.

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